O Al-Hilal, comandado pelo técnico português Jorge Jesus, bateu o recorde de vitórias consecutivas nesta terça-feira (12), ao superar o compatriota Al-Ittihad, por 2 a 0, pela Liga dos Campeões da Ásia. O time saudita alcançou 28 triunfos seguidos, um a mais do que o The New Saints, de País de Gales.