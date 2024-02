O Liverpool não quer deixar a liderança do Campeonato Inglês escapar. Neste sábado, com brilho de Salah, goleou o Brentford por 4 a 1, no G Tech Community Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Além de se isolar na ponta, joga nova pressão sobre Manchester City e Arsenal na briga pelo título.