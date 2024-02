O Sada Cruzeiro decide nesta sexta-feira (16) o título do Campeonato Sul-Americano masculino de Clubes. Nove vezes campeão do torneio, sendo as últimas sete consecutivas, o time mineiro enfrentará às 18h30, no ginásio Galegão, em Blumenau (SC), o Ciudad Vóley, da Argentina. As duas equipes garantiram vaga na próxima edição do Campeonato Mundial.