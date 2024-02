O Grande Prêmio do Bahrein, de quinta-feira a sábado, é o pontapé inicial para a temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, com todas as atenções voltadas para a Red Bull, tanto por sua superioridade na pista como pela situação do chefe da equipe, Christian Horner, inocentado da acusação de "comportamento inapropriado" nesta quarta-feira (28).