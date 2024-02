A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou, nesta sexta-feira (9), a delegação que representará o país no Grand Slam de Baku, no próximo final de semana. A lista é composta por 14 atletas, sendo sete homens e sete mulheres. A Sogipa tem três judocas — Leonardo Gonçalves, Jéssica Lima e Ketleyn Quadros —, além do técnico da equipe masculina, Antônio Carlos Kiko Pereira.