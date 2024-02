O Brasil esteve na piscina do Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar, na madrugada deste sábado (17) com Ana Carolina Vieira. Nos 50 metros peito feminino, a brasileira terminou no 24º lugar nas eliminatórias. Com isso, ela não conseguiu classificação para a semifinal. Já Guilherme Costa estava inscrito nos 1.500m livres masculino, mas acabou desistindo por uma opção de sua comissão técnica.