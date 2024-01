A recheada rodada da NBA, na noite de segunda (15), contou com vitórias do Boston Celtics e do Los Angeles Lakers. Além disso, uma nova derrota do Golden State Warriors, apesar do reforço de Draymond Green, que voltou de suspensão. Joel Embiid foi um dos nomes da noite, pelo Philadelphia 76ers, enquanto Jimmy Butler voltou ao Miami Heat após lesão.