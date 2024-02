A ex-técnica da seleção brasileira de futebol feminino, Pia Sundhage voltou ao noticiário nesta terça-feira (16), ao ser anunciada como a nova treinadora da seleção da Suíça. Após fracassar com o Brasil na Copa do Mundo do ano passado, ela agora tem o desafio de comandar a sua nova equipe no Campeonato Europeu, que acontecerá em 2025.