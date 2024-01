A número 6 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, três vezes finalista do Grand Slam, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália, nocauteada por 6-0 e 6-2 pela jovem russa Mirra Andreeva (47ª) em menos de uma hora nesta quarta-feira (noite de terça-feira pelo horário de Brasília).