Depois de abrir o placar logo aos seis minutos de jogo, o Marrocos acabou cedendo o empate no segundo tempo com a República Democrática do Congo neste domingo (21), em San-Pédro (Costa do Marfim), e terá que esperar até a última rodada da fase de grupos para selar a classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações.