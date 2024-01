Mais uma vez atuando com um time sub-20, o Flamengo perdeu os primeiros pontos no Campeonato Carioca, neste domingo, ao empatar com o Nova Iguaçu por 1 a 1, em confronto disputado no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Os dois times têm quatro pontos após duas rodadas do primeiro turno, a Taça Guanabara, ficando a dois pontos do líder Botafogo.