O brasileiro Felipe Meligeni conquistou sua primeira vitória no qualificatório do Aberto da Austrália. Na madrugada desta terça-feira (9), pelo horário de Brasília, ele derrotou o norte-americano Michael Mmoh, número 106 do mundo, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 67 minutos de jogo.