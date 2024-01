A Copa São Paulo 2024 já começou e com ela diversos novos atletas são apresentados para o mercado da bola. Para conhecer um pouco da nova geração que está chegando no futebol foi feito um levantamento das principais características e curiosidades, com base nos dados fornecidos pelos clubes na inscrição dos jogadores. Dentre os destaques está a média de idade dos atletas: 18 anos, numa competição considerada sub-20.