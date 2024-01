Foi sofrido, mas o Bayer Leverkusen derrotou o Augsburg, com gol do argentino Palacios nos acréscimos, neste sábado, no WWK Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, e se manteve na liderança isolada, com quatro pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, o segundo colocado.