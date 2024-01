O Bahia não quer saber mais de passar sufoco como no Brasileirão de 2023, no qual escapou da queda na última rodada e vem montando uma equipe forte para brigar por coisas grandes na atual temporada. Neste domingo, o clube oficializou a contratação do lateral-direito Santiago Arias, a quem fez questão de ressaltar seus feitos com a seleção colombiana.