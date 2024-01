O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre o veterano francês Richard Gasquet (131º) nesta terça-feira (16), dia em que a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA, e a cazaque Elena Rybakina (3ª), tiveram dificuldades, mas avançaram para a segunda rodada do torneio.