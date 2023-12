Campeão peruano desta temporada com o Universitario, Jorge Fossati foi o escolhido pela Federação Peruana de Futebol (FPF) para substituir Juan Reynoso, demitido há duas semanas, no cargo de treinador da seleção nacional. Conforme anunciado pela entidade nesta quinta-feira, o experiente técnico uruguaio de 71 anos, que já treinou o Internacional de Porto Alegre, será apresentado no dia 10 de janeiro, com a missão de tirar o Peru da última posição das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, disputa na qual a equipe não venceu nenhum jogo e tem apenas dois pontos.