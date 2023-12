O Nice parece ter sentido a pressão e a responsabilidade neste sábado (2) ao sofrer sua primeira derrota da temporada fora de casa contra o Nantes (1-0). Se tivesse vencido, a equipe do sul da França teriam assumido a liderança da Ligue 1 à frente do Paris Saint-Germain, que visita o Le Havre no domingo.