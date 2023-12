Nesta terça-feira (19), em entrevista após a vitória sobre o Urawa Reds, que garantiu a classificação de Manchester City à final do Mundial, o técnico da equipe inglesa, Pep Guardiola, elogiou Fernando Diniz pelo trabalho que vem fazendo no Fluminense. De acordo com o treinador espanhol, o estilo de jogo do tricolor carioca representa a essência do futebol brasileiro.