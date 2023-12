A Conmebol anunciou as sedes da Copa América 2024 e o calendário do torneio, que será disputado nos Estados Unidos. Os jogos serão em 14 estádios diferentes, de 13 cidades por todo o território norte-americano. O Brasil conheceu a data e local de sua estreia: será no dia 21 de junho, no SoFI Stadium, em Inglewood, Califórnia. Confira, abaixo, a lista de estádios da competição.