A sexta-feira (15) foi de vitória e eliminação para os gaúchos nas quartas de final da Taça das Favelas Nacional. A seleção feminina do Rio Grande do Sul empatou no tempo normal contra a seleção do Sergipe em 0 a 0. Nos pênaltis, as gurias gaúchas levaram a melhor por 6 a 5. Já a seleção masculina caiu diante dos representantes do Mato Grosso depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e derrota nos pênaltis por 4 a 3.