O Boston Celtics protagonizou mais um jogo eletrizante na NBA. Na noite desta sexta-feira (29), continuou com 100% de aproveitamento atuando no TD Garden ao derrotar o Toronto Raptors por 120 a 118, sem Jayson Tatum e com mais uma grande atuação do americano Jaylen Brown, o cestinha da partida com 31 pontos, dez rebotes e seis assistências.