O Valencia entregou cartas com orientações de comportamento para todos os 579 torcedores que compraram ingressos para assistir à partida de sábado (11), contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, casa dos adversários. A preocupação do clube é que se repitam os atos racistas vistos no duelo entre os dois times em maio do ano passado, quando Vinícius Júnior foi xingado de "macaco" por torcedores, episódio que motivou o brasileiro a adotar um tom mais combativo contra os frequentes casos de racismo dos quais é alvo na Espanha.