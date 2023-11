A Seleção Brasileira já está quase completa para prosseguir com as atividades de olho no duelo contra a Colômbia. Bruno Guimarães, Alisson, Bremer, Douglas Luiz, Emerson Royal, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, João Pedro, Joelinton, Marquinhos, Paulinho, Gabriel Jesus e Bento se apresentaram na noite desta segunda-feira (13) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).