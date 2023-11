Lionel Messi e Pep Guardiola não cansam de trocar elogios. A parceria entre jogador e treinador rendeu muitos títulos no Barcelona e, mais uma vez, o astro teceu elogios a seu ex-comandante, em sua visão o melhor com o qual trabalhou. Em preparação para mais uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina disse que o espanhol "fez muito mal ao futebol", por fazer as coisas parecerem fáceis.