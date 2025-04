Leipzig vence Wolfsburg e sobe para quarto na Bundesliga

Openda teve atuação decisiva. RONNY HARTMANN / AFP

Com dois gols do meio-campista holandês Xavi Simons, o Leipzig venceu o Wolfsburg por 3 a 2 nesta sexta-feira (11) na abertura da 29ª rodada do Campeonato Alemão e subiu para a quarta colocação, que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O centroavante belga Loïs Openda abriu o placar para o Leipzig logo aos 11 minutos e Xavi Simons fez 2 a 0 aos 26.

Depois do intervalo, o jovem de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Barcelona e do Paris Saint-Germain, marcou seu segundo gol aos quatro minutos.

O time da casa deu mais emoção à partida com dois gols no segundo tempo, aos 13 com Kilian Fischer e aos 30 com o dinamarquês Skov Olsen, mas a reação parou aí e os visitantes levaram os três pontos da Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

O Leipzig perderá este quarto lugar provisório se o Mainz vencer o Hoffenheim no sábado.

O Wolfsburg, que sofreu sua quarta derrota consecutiva, permanece na décima segunda colocação, seis pontos atrás das vagas da Conference League, com cinco rodadas a serem disputadas.

O principal duelo do fim de semana na Alemanha acontecerá no sábado, com o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, antes dessas duas equipes encararem o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra Inter de Milão e Barcelona, respectivamente.