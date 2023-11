O Girona lutou, buscou a vitória até o fim no Estádio Montilivi, mas não conseguiu somar seu sexto triunfo consecutivo no Campeonato Espanhol. Depois de sair na frente, a equipe da Catalunha cedeu o 1 a 1 para um atrevido Athletic de Bilbao e não recuperou a liderança. Com os mesmos 35 pontos do Real Madrid, perde o primeiro lugar no confronto direto (levou 3 a 0).