Dois dias após demitir Zé Ricardo, a diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (14) Paulo Autuori como técnico interino da equipe até o fim do Brasileirão. Autuori vinha exercendo a função de diretor técnico do clube mineiro desde agosto deste ano. Agora terá a missão de tentar evitar o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.