O Atlético de Madrid comemorou seu 100º jogo sob comando do técnico argentino Diego Simeone na Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Feyenoord por 3 a 1 nesta terça-feira (29), em Roterdã, que deu ao time 'colchonero' e à Lazio a classificação para as oitavas de final da competição.