João Pedro Figueiredo / Divulgação

Márcio Nunes, o técnico que comandou os últimos jogos na campanha que salvou o São Paulo-RG do rebaixamento do Gauchão 2017, será o treinador do Ypiranga na Divisão de Acesso e na Série C do ano que vem. Aos 37 anos, ele assume o clube de Erechim a convite do presidente Adilson Stankiewicz e do gerente-executivo de futebol, Renan Mobarack.

— O que eles me passaram é que vamos montar um time para chegar. É um clube estruturado, tradicional e com potencial — disse o novo técnico.

Márcio Nunes era auxiliar técnico de Gilson Maciel no clube de Rio Grande e assumiu o comando nas últimas rodadas: empatou com o Veranópolis fora e venceu o Grêmio em casa. Seu trabalho no Ypiranga deve começar em 15 de dezembro.

— Nossa ideia é ter um time para a Divisão de Acesso já visando a Série C. Mas não podemos fazer contratos longos, tem de haver merecimento dos atletas. São competições diferentes, que com exigências diferentes — comentou o treinador, que, na próxima semana, fará um período de estágio no Flamengo e no Atlético-PR.