Após o assunto ser alvo de polêmica em 2017, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) avalia alterar o modelo do Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fiesporte) para o ano que vem. Entre as principais alterações está a extinção de repasses para projetos de alto rendimento.

As alterações foram debatidas na tarde desta quarta-feira (1) em uma reunião na Câmara de Vereadores entre a Smel e a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo do Legislativo.

Atualmente, 25% dos recursos do programa são distribuídos para manifestações educacionais e sociais, outros 25% para rendimento, 20% para eventos e 30% para alto rendimento. A proposta do município prevê a extinção do repasse de alto rendimento e a divisão do valor correspondente para as demais modalidades.

Leia Mais Mais duas entidades são contempladas com recursos do Fiesporte em Caxias do Sul

A justificativa é que há poucos projetos de alto rendimento, enquanto a demanda de entidades com outras características é maior. Para que as mudanças se concretizem, é preciso que a Câmara aprove um projeto de lei que será encaminhado em regime de urgência nos próximos dias. O texto precisa ser aprovado até dezembro, quando está prevista a publicação do edital do Fiesporte para 2018. Na reunião, a comissão propôs reduzir o repasse de alto rendimento de 30% para 5%, em vez de extinguir a modalidade.