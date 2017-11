Colegas dos jovens atingidos foram buscar socorro na base operacional da Autopista Litoral Sul Autopista Litoral Sul / Divulgação

O adolescente Vinícius Adriano, 15 anos, que foi atingido por um raio enquanto jogava futebol em Biguaçu, Santa Catarina, morreu durante a madrugada deste domingo (5). O jovem participava de uma partida entre os times Boa Vista e Beira-mar, da categoria sub-16. O incidente ocorreu por volta das 10h50min no local conhecido como Campo do Beira, próximo ao Km 192 da BR-101, no bairro Prado.

A morte do atleta foi comunicada através do Facebook do time Boa Vista pelo treinador Mateus Costa Cabral, que declarou: " nosso atleta Vinícius Adriano veio a falecer, um menino ótimo, estudioso, educado, um menino sem mal no coração, um garoto que só fazia coisas boas, amado e querido por todos, sempre descontraído, sempre rindo, brincando, você ficará eternizado em nossos corações".

Boa Vista / Divulgação

Após ser atingido pelo raio, Adriano teve uma parada cardiorrespiratória. O técnico e a equipe médica da Autopista Litoral Sul, concessionária da rodovia que tem uma base operacional localizada próxima ao campo, tentaram reanimá-lo ainda no local.

Adriano estava internado no Hospital Florianópolis, ele seria transferido para o a UTI do Hospital Baía Sul, mas seu estado de saúde piorou na noite de sábado. O adolescente será velado a partir das 15h na casa mortuária do bairro Fundos, em Biguaçu, o enterro será realizado às 10h de segunda feira, no cemitério do mesmo bairro.

Na tarde de sábado, Costa contou como aconteceu o incidente:

— O tempo estava apenas nublado, sem raios ou trovoadas. Faltavam dois minutos para o término do primeiro tempo quando, do nada, um raio atingiu meu jogador, o Vinícius Adriano. Deu um estouro e caiu bem próximo dele. Rasgou o uniforme e a chuteira — lamentou.

Um jogador do time Beira-mar, Matheus Guedes, de 17 anos, também foi atingido. Ele segue em observação Hospital Regional de São José e não corre riscos.

Chuteira ficou rasgada Mateus Costa Cabral / Divulgação

Duas ambulâncias da Autopista Litoral Sul foram deslocadas para realizar o atendimento Autopista Litoral Sul / Divulgação

Time Boa Vista antes do jogo de sábado Mateus Costa Cabral / Divulgação