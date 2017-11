Ainda em recuperação de uma lesão no cotovelo direito que fez antecipar o fim da temporada no tênis, o sérvio aproveitou uma viagem pela Califórnia para assistir a uma partida de basquete – uma de suas paixões – da NBA e tietar um dos principais craques da milionária liga profissional dos EUA.

Na noite de terça-feira (1), o ex-número 1 do mundo acampanhou a vitória do Golden State Warriors sobre o LA Clippers por 141 a 113.

Antes do jogo, Djokovic tirou fotos com Stephen Curry, astro do bicampeão da NBA. O tenista também registrou o encontro com o compatriota Milos Teodosic, do Clippers, que não participou da partida.