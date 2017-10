A rodada da MLB teve duas partidas nesta terça-feira (17) pelas finais de liga. Na Americana, o New York Yankees voltou a vencer o Houston Astros e empatou a série em 2 a 2. Na Nacional, o Los Angeles Dodgers bateu o Chicago Cubs pela terceira vez e está a uma vitória da World Series.

Yankees vira sobre o Astros e iguala série

Elsa / Getty Images/AFP

Em uma partida equilibrada, o New York Yankees venceu o jogo quatro da final da Liga Americana (ALCS) da MLB contra o Houston Astros e empatou a série melhor de sete em 2 a 2 na noite de terça-feira (17). O time de Nova York saiu atrás na série, perdendo os dois primeiros jogos, mas deixou tudo igual ao vencer o Astros por 6 a 4 na terça.

O jogo começou parelho, com as duas equipes anulando os rebatedores adversários, com boas atuações de seus arremessadores — Lance McCullers Jr. pelo Astros e Sonny Gray pelo Yankees. Os dois pitchers titulares garantiram o 0 a 0 no placar até a quinta entrada do jogo.

O Astros abriu o marcador apenas no sexto inning. Nessa entrada, Gray foi substituído por David Robertson após ceder bases a George Springer e Josh Reddick. Em seu primeiro confronto, Robertson cedeu um walk a Jose Altuve, deixando o Astros colocar um jogador em cada base. Com as bases lotadas, Yuli Gurriel conseguiu uma rebatida dupla, impulsionando seus três companheiros ao home plate: 3 a 0 para o Astros. Na entrada seguinte, o Astros aumentou a diferença, com Marwin Gonzalez anotando uma corrida após erro da defesa do Yankees.

Na parte baixa da sétima entrada, o time da casa reagiu no jogo após Aaron Judge anotar um home run contra McCullers Jr., que foi trocado por Chris Devenski. Didi Gregorius também cruzou o home plate após rebatida de sacrifício de Gary Sanchez. Joe Musgrove entrou no jogo no lugar de Devenski e conseguiu fechar a entrada sem permitir mais corridas ao Yankees.

Chad Green, que havia entrado no lugar de Robertson no montinho na sétima entrada, conseguiu sair ileso da oitava entrada ao enfrentar o ataque do Astros. No início da parte baixa desse inning, o New York Yankees empatou o placar após Todd Frazier aproveitar eliminação por groundout de Brett Gardner para chegar ao home plate e Judge impulsionar Jacoby Ellsbury com uma rebatida dupla. No mesmo inning, o time da casa virou o jogo, com Sanchez impulsionando Judge e Gregorius após rebatida dupla: 6 a 4 para o Yankees.

Aroldis Chapman entrou no nono e último inning para tentar impedir reação dos visitantes. O arremessador cubano conseguiu as três eliminações — duas por strikeout —, garantindo a vitória dos anfitriões. As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira (18) para disputar o jogo 5 da série.

Dodgers perto da decisão

Jonathan Daniel / Getty Images/AFP

Jogando fora de casa, o Los Angeles Dodgers abriu 3 a 0 na série melhor de sete contra o Chicago Cubs na final da Liga Nacional (NLCS). O time da Califórnia venceu o duelo contra o atual campeão da World Series por 6 a 1. Com o triunfo, o Dodgers está a uma vitória de garantir vaga na World Series deste ano.

O time da casa deu esperanças aos seus torcedores presentes no Wrigley Field logo na primeira entrada. Nesse inning, Kyle Schwarber anotou um home run para o Cubs contra Yu Darvish, que começou o jogo no montinho pelo time de Los Angeles. O Dodgers igualou o placar na entrada seguinte após um home run de Andre Ethier contra Kyle Hendricks. Na terceira entrada, o time visitante passou na frente no marcador. Chris Taylor conseguiu jogar a bolinha para fora dos limites do Wrigley Field: 2 a 1 para o Dodgers.

Darvish conseguiu se recuperar na partida, mas o mesmo não aconteceu com Hendricks. O pitcher do Cubs cedeu uma corrida a Joc Pederson, que cruzou o home plate após Taylor conseguir uma rebatida tripla no quinto inning. Hendricks saiu na sexta entrada, dando lugar a Carl Edwards Jr.

Na sexta entrada, Edwards Jr. cedeu um walk com bases lotadas a Darvish. 4 a 1 para o time visitante. Edwards Jr. deu lugar a Pedro Strop na sétima entrada. Nesse inning, Strop não cedeu corridas ao Dodgers. No montinho pelo time da Califórnia, Darvish saiu do jogo no sétimo inning para a entrada de Tony Watson.

O Dodgers impossibilitou qualquer chance de reação do Cubs na oitava entrada. Logan Forsythe anotou uma corrida após o catcher do Cubs, Wilson Contreras, não conseguir pegar o arremesso de Mike Montgomery, que havia entrado no lugar de Strop. Austin Barnes aumentou a vantagem do Dodgers para 6 a 1 após aproveitar rebatida de sacrifício de Kyle Farmer para cruzar o home plate.

No nono inning, o técnico do Dodgers, Dave Roberts, colocou Ross Stripling para tentar garantir as três eliminações contra o lineup do time da casa. No entanto, Stripling deu esperança aos torcedores do Cubs após ceder duas bases na entrada, o que motivou a entrada de Kenley Jansen no jogo. Jansen conseguiu as três eliminações _ duas por strikeout _ e garantiu o 3 a 0 para o Dodgers na série.