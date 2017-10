O jogo entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins não teve emoções prolongadas, já que o time da casa abriu uma vantagem confortável e venceu com tranquilidade. Mas um fato curioso acrescentou um ingrediente diferente à partida, que abriu a semana 8 da NFL : um gato invadiu o gramado.

O felino correu pelo campo, e uma jogada chegou a ocorrer com o gato perto da linha lateral. Depois, a arbitragem aguardou o animal deixar o campo para continuar com o duelo. Esta não é a primeira vez que bichos entram no campo da NFL — mas os esquilos são os mais populares.