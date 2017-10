Sesc-RJ bateu Barueri em cinco sets Erbs Jr. / Erbs Jr./Sesc RJ

A segunda rodada da Superliga feminina de vôlei foi marcada pelo duelo entre os dois maiores técnicos do Brasil. Na sexta-feira (20), no Rio de Janeiro, o Sesc-RJ do bicampeão olímpico Bernardinho derrotou o Barueri do tricampeão olímpico José Roberto Guimarães por 3 sets a 2, de virada, parciais de 24/16, 23/25, 25/22, 25/23 e 15/12, depois de 2h06min de jogo.

Com a vitória, o time carioca manteve a invencibilidade na competição e chegou aos cinco pontos, enquanto a equipe paulista somou seu primeiro ponto no torneio. Nos dois primeiros sets, as visitantes surpreenderam e com excelente atuação da oposta Edinara abriram vantagem. Porém, a partir do terceiro, quando a camisa 4 sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo, as donas da casa aproveitaram para buscar a igualdade, comandadas pela ponteira Drussyla.

No tie-break, a ponta Gabi Guimarães, do Sesc-RJ, sofreu uma grave entorse do joelho esquerdo e deixou a quadra aos prantos. O lance emocionou algumas jogadoras que também choraram, além dos dois treinadores. Enquanto Bernardinho ajudava sua atleta a deixar a quadra, Zé Roberto demonstrava grande preocupação com a jogadora, que nesta temporada atuou como líbero na Seleção Brasileira.

Grande nome do jogo e do Sesc-RJ, Drussyla acumulou impressionantes 27 pontos. No Barueri quem mais pontuou foi Edinara, que terminou com 19 acertos.

A rodada ainda teve mais três jogos e em Uberlândia (MG), o Praia Clube manteve os 100% ao derrotar o São Caetano por 3 a 0 (25/12, 25/13 e 25/21). As mineiras ainda não perderam um set e lideram a Superliga com seis pontos. A central Fabiana Claudino e a ponteira Amanda, ambas com 12, foram as maiores pontuadoras do confronto.

Em Osasco, no retorno do técnico Luizomar de Moura, que estava comandando a seleção do Peru, o Osasco fez 3 a 2 sobre Valinhos (30/32, 25/11, 25/11, 28/30 e 15/8) e com cinco pontos está em terceiro. Já em Bauru (SP), o time da casa conquistou sua primeira vitória ao marcar 3 a 1 (23/25, 29/27, 25/20 e 25/16) sobre o Fluminense (RJ).