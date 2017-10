Aos 37 anos, Ronaldinho comentou sobre a sua saída do Barcelona e acerto com o Milan, que se deu em 2008. Em entrevista à emissora catalã "TV3", o craque desmentiu qualquer tipo de atrito com Pep Guardiola, que, à época, afirmou que o ciclo do brasileiro, que iniciou a carreira no Grêmio, havia terminado na equipe. Ele também explicou o que o motivou a aceitar a proposta do clube italiano.