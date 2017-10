Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Manchester United podem ser os primeiros times a se garantirem nas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, após as partidas da quarta rodada da fase de grupos da maior competição continental europeia.

No grupo A, o United recebe o Benfica. No último jogo entre as duas equipes há duas semanas, os Diabos Vermelhos venceram em Lisboa por 1 a 0, graças ao gol de Marcus Rashford.

Desde então, os comandados do técnico português José Mourinho demonstraram irregularidade ao perderem para o modesto Huddersfield (2-1) e vencerem do Tottenham (1-0).

Em caso de mais uma vitória, o time inglês praticamente se garante no sorteio para a fase de mata-mata, precisando torcer para um resultado positivo do Basel contra o CSKA, em Moscou.

Dominador absoluto do grupo B com 12 gols marcados e nenhum sofrido, o PSG liderado pelo trio MCN (Mbappé, Cavani e Neymar) recebe o Anderlecht no Parque dos Príncipes. O time da capital francesa se garante nas oitavas se conseguir um resultado melhor do que o Celtic no jogo contra o Bayern de Munique.

O gigante alemão decolou depois da saída de Carlo Ancelotti e do retorno de Jupp Heynckes: foram cinco vitórias em cinco jogos com o novo treinador.

Com duas vitórias seguidas contra o Leipzig na semana passada, os bávaros viajam para a Escócia com a confiança alta. No entanto o time não vai poder contar com o atacante polonês Robert Lewandowski.

No grupo C, o Atlético de Madri está atravessando momento complicado. Depois de ser finalista nas edições de 2014 e 2016, o time está na terceira colocação com dois pontos, a cinco do líder Chelsea e a três da Roma.

Os Colchoneros só estão na frente do Qarabag, rival de terça-feira que somou apenas um ponto na competição, graças ao empate em casa com os espanhóis. Com nove pontos ainda em disputa, os comandados de Diego Simeone não podem mais tropeçar se quiserem manter as chances de classificação vivas.

No outro jogo da chave, o Chelsea pode chegar às oitavas se vencer a Roma fora de casa em um jogo observado pela Uefa. A entidade abriu procedimento disciplinar contra o clube italiano, por conta dos gritos racistas dos torcedores há duas semanas no jogo de Londres.

Já o Barcelona lidera o grupo D com 100% de aproveitamento e quer manter a sequência de vitórias contra o Olympiacos. A vitória no estádio Georgios Karaiskakis de Pireo, somada a uma derrota do Sporting (3º, com 3 pontos) para a Juventus (2º, 6) garante os catalães nas oitavas de final.

-- Programa dos jogos de terça-feira pela quarta rodada da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

- Grupo A:

(17h45) Basel (SUI) - CSKA Moscou (RUS)

(17h45) Manchester United (ING) - Benfica (POR)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Manchester United 9 3 3 0 0 8 1 7

2. Basel 6 3 2 0 1 7 3 4

3. CSKA 3 3 1 0 2 3 7 -4

4. Benfica 0 3 0 0 3 1 8 -7

- Grupo B:

(17h45) Paris SG (FRA) - Anderlecht (BEL)

(17h45) Celtic (SCO) - Bayern de Munique (ALE)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Paris SG 9 3 3 0 0 12 0 12

2. Bayern de Munique 6 3 2 0 1 6 3 3

3. Celtic 3 3 1 0 2 3 8 -5

4. Anderlecht 0 3 0 0 3 0 10 -10

- Grupo C:

(17h45) Roma (ITA) - Chelsea (ING)

(17h45) Atletico de Madri (ESP) - Qarabag (AZE)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Chelsea 7 3 2 1 0 11 4 7

2. Roma 5 3 1 2 0 5 4 1

3. Atlético de Madri 2 3 0 2 1 1 2 -1

4. Qarabag 1 3 0 1 2 1 8 -7

- Grupo D:

(17h45) Olympiacos (GRE) - Barcelona (ESP)

(17h45) Sporting Portugal (POR) - Juventus (ITA)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Barcelona 9 3 3 0 0 7 1 6

2. Juventus 6 3 2 0 1 4 4 0

3. Sporting Portugal 3 3 1 0 2 4 5 -1

4. Olympiacos 0 3 0 0 3 3 8 -5