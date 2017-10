No clássico San-São, as duas equipes têm pelo que brigar no Campeonato Nacional. O São Paulo que se distanciar da Zona de Rebaixamento e o Santos ainda acredita no título brasileiro. Caso vença, o Santos coloca pressão no Corinthians e no Palmeiras. Em caso de vitória do São Paulo, o tricolor pode abrir 7 pontos para o Z-4. Empate é ruim para os dois lados.