NBA: Lakers e Warriors vencem, com destaque para atuações de Doncic e Curry

Stephen Curry foi o centro das atenções na rodada da NBA.

A janela de trocas da NBA beneficiou algumas franquias, que estão jogando melhor após a chegada de novas peças. O Los Angeles Lakers, com oito vitórias seguidas, e o Golden State Warriors, que venceu oito dos últimos 10 jogos que disputou, são exemplos disso.

Na rodada desta quinta-feira (6), triunfos das duas equipes. Os Lakers venceram o New York Knicks por 113 a 109. A nova dupla formada por Luka Doncic — que veio de troca com o Dallas Mavericks — e LeBron James, combinou para 63 pontos, com 32 do esloveno e 31 do "King".

Já os Warriors, jogando fora de casa, venceram o Brooklyn Nets por 121 a 119. Stephen Curry foi o grande destaque, com 40 pontos marcados, e aproveitamento de 7/13 nas bolas de três pontos. Jimmy Butler, que veio de troca com o Miami Heat, contribuiu com 25 e seis assistências.

Os dois resultados mantém as equipes nas posições que estavam na Conferência Oeste. Os Lakers estão em segundo, com campanha 40-21, enquanto os Warriors ocupam a sexta colocação, com 35 vitórias e 28 derrotas.

Outros destaques da noite

Em Orlando, o Magic perdeu para o Chicago Bulls, que liderado por Coby White, com 44 pontos, venceu por 125 a 123. Já em Atlanta, os Hawks tiveram um ótimo jogo coletivo, com três jogadores marcando mais de 20 pontos. Vitória por 124 a 118 contra o Indiana Pacers.

O atual campeão da NBA não deu chances ao adversário. Jogando no TD Garden, o Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers por 123 a 105. Destaque para Jayson Tatum, com 35 pontos.

Por fim, o Houston Rockets venceu jogando fora de casa, e com bom desempenho coletivo. Também foram três atletas com mais de 20 pontos para ajudar na vitória por 109 a 97 sobre o New Orleans Pelicans.

Resultados desta quinta-feira (6)

Orlando Magic 123 x 125 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 119 x 121 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 124 x 118 Indiana Pacers

Boston Celtics 123 x 105 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 97 x 109 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 113 x 109 New York Knicks

