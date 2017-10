Sociedade Esportiva Palmeiras / Flickr

Enquanto os reservas e aqueles que jogaram menos de um tempo contra a Ponte Preta (Felipe Melo e Arouca) participaram de um treino no campo com Alberto Valentim, Borja ficou na parte interna com os titulares. Substituto de Willian no último jogo, o camisa 9 realizou atividades regenerativas e depois foi ao gramado para assistir ao trabalho dos companheiros.

Ele deve começar jogando a partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pois Willian sofreu um edema na coxa direita. Artilheiro do ano com 17 gols, o camisa 29 deve perder quatro partidas. É a chance de o colombiano embalar, depois de encerrar um jejum de quase quatro meses sem gols.





Ainda sem esboçar o time para a próxima rodada do Brasileiro, Valentim separou os reservas em duas equipes com oito atletas cada, para um trabalho em campo reduzido. A intenção nesta atividade era dar ênfase na troca de passes em sequência. Mina participou de todo o trabalho.

O interino ainda ficou no campo para treinar o zagueiro colombiano, Luan e Antônio Carlos, e nos últimos minutos assistiu às cobranças de faltas de Hyoran e Raphael Veiga.

Michel Bastos, com uma inflamação no joelho, Guerra, com uma lesão na clavícula, e o próprio Willian fizeram apenas tratamento na parte interna.