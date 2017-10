GABRIEL BOUYS / AFP

Manchester United e Real Madrid podem protagonizar uma troca de grande impacto no futebol mundial. O técnico do time inglês, José Mourinho, colocou Gareth Bale como prioridade para a próxima temporada. Para ficar com o galês, o treinador abriria mão do goleiro De Gea, que já esteve na mira dos espanhóis.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, ceder o espanhol é a única forma de convencer o Real Madrid a liberar Bale, um dos principais nomes do elenco. Contudo, as constantes lesões do galês podem facilitar uma possível negociação.

Os ingleses sonham com a contratação de Bale há muito tempo. Em 2013, tentaram a todo custo tirar o jogador do Tottenham, mas o atacante foi parar no Real Madrid. Na última janela de transferências, José Mourinho chegou a afirmar que gostaria de tê-lo em seu elenco. Mas nada feito.