Com dois centroavantes e a força do retrospecto em casa, era um jogo para o Juventude vencer e se aproximar do G-4 da Série B. Mas deu tudo errado na noite desta sexta-feira (13), no Estádio Alfredo Jaconi, e o time caxiense perdeu por 2 a 0 para o Londrina, ficando cada vez mais longe do acesso. Foi a terceira derrota na Serra e a oitava no campeonato.