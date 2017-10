Diego Vara / Agencia RBS

O gaúcho Jovane Guissone (ADFP-PR) conquistou a medalha de ouro na sua principal arma, a espada B, nesta sexta-feira, 27 - dia de abertura do Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). A competição é a última antes do embarque ao Mundial da modalidade, de 7 a 12 de dezembro, em Roma (Itália).

Ainda no CT, teve início também a terceira etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação, com as disputas do halterofilismo. Neste sábado, 28, a partir das 8h (de Brasília), começam as disputas das outras duas modalidades. Ao todo, 864 atletas estarão em ação, sendo 501 na pista do CT Paralímpico, 270 no centro aquático do local e mais 93 halterofilistas.

Nesta sexta, Jovane sagrou-se campeão da mesma disputa em que venceu o ouro paralímpico há cinco anos, nos Jogos de Londres 2012. Na decisão, superou Mauricio Stempniak (Asasepode-RS) por 15 a 7 e completou a tríade de competições nacionais, uma vez que também já havia saído vitorioso desta arma na I e na II Copa Brasil de esgrima em cadeira de rodas, ambas também em São Paulo.

– Estou muito satisfeito pela competição, principalmente por todas as mudanças que tive no último ano. Mudei de clube, estou em uma equipe nova, mas tenho trabalhado muito mesmo para chegar a este Mundial e conseguir um belo resultado. Este Brasileiro serve para por todas as aulas e ações que fiz em teste. Tudo que tentei deu certo, graças a Deus – disse Jovane.

O atleta compõe a delegação que irá ao Mundial de Roma ao lado de Alex Sandro Souza, Lenilson Oliveira e Moacir Ribeiro. Eles embarcam no próximo sábado, 4, para a capital italiana.

Ainda na manhã desta sexta, foi disputado o florete C. O título ficou com André Vasconcelos, da ACE-MG, que superou Bruno Martins, da Asasepode-RS, na final. Na parte da tarde, três classes terão as suas disputas por medalha: florete A masculino, sabre B masculino, além da espada A feminina. Ao todo, 41 atletas estão inscritos na competição.

Vale lembrar que o Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas é realizado simultaneamente ao Torneio Nacional Cidade de São Paulo, que abriga esgrimistas olímpicos.