Miguel Medina / AFP

A Inter de Milão quase se complicou contra a Sampdoria, sexta colocada, nesta terça-feira (24), mas confirmou o mando de campo e venceu em casa por 3 a 2, pela abertura da 10ª rodada dao Campeonato Italiano, garantindo a liderança provisória do torneio.

O capitão Mauro Icardi balançou as redes duas vezes, aos 32 do primeiro e aos 10 do segundo tempo. Antes, o eslovaco Milan Skriniar abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado de 3 a 0 no placar, os anfitriões diminuíram o ritmo e viram os visitantes esboçarem reação, aos 19 do segundo tempo, com o polonês Dawid Kownacki, e aos 40 com Fabio Quagliarella. Mas o time de Milão conseguiu segurar o resultado.

Icardi chegou aos 11 gols no Campeonato Italiano, atrás apenas de Ciro Immobile, com 13. O compatriota Paulo Dybala vem logo atrás, com 10 gols marcados.

A Inter de Milão chegou aos 26 pontos e tem um de vantagem para o Napoli, segundo, que enfrenta o Genoa (14º) fora de casa. Já a Juventus, terceira colocada, enfrenta o recém promovido SPAL (19º).

Resultados e programação da 10ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

Terça-feira:

Inter 3x2 Sampdoria

Quarta-feira:

14h30min - Atalanta x Hellas Verona

16h45min - Chievo x Milan

Bologna z Lazio

Juventus x SPAL

Roma x Crotone

Genoa x Napoli

Fiorentina x Torino

Sassuolo x Udinese

Cagliari x Benevento