Mais tradicional prova do turfe gaúcho, o GP Bento Gonçalves teve um campeão inédito no início da noite deste sábado em Porto Alegre. Em sua primeira participação no Jockey Club do Cristal, o cavalo Ilustre Senador, de São Paulo, venceu com mais de um corpo de vantagem para o segundo lugar. Seu jóquei foi André Luiz Silva, treinado Valter Lopes, do haras Figueira do Lago, Alberto J Miorim, de Santa Maria. Leão de Prata foi o segundo. Lifestyle, o terceiro, Mi Centinela, quarto, e Bagé in Concert, o quinto.