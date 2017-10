Gaúchos Marcio Campos e Cesar Ramos estarão na pista no domingo Félix Zucco / Agencia RBS

Há 38 anos, Tarumã recebia a primeira corrida da história da Stock Car. O campeonato de 1979 representou a sequência das disputas de carros de turismo no Brasil, após o encerramento da antiga Divisão 1. E marcou uma tradição quase indelével: desde então, a Stock e a pista gaúcha estão intimamente ligadas, com apenas dois anos de ausência no calendário.

Neste domingo, a Stock volta a Viamão para mais uma visita ao nosso circuito mais tradicional. A pista de 3.069 metros é sempre uma das preferidas dos pilotos, pela alta média de velocidade e pelas históricas curvas 1, do Laço e do Tala Larga – pontos que, como dizem os competidores, separam os meninos dos homens.

A tradição e a expectativa de duas grandes corridas, com a possibilidade de chuva ao longo do final de semana, já seriam suficientes para tomar a RS-118 e ir a Tarumã neste domingo acompanhar a Stock Car. Mas há muita coisa em jogo, o que deve apimentar ainda mais a disputa. A temporada 2017 está extremamente disputada e, após a rodada dupla de Buenos Aires, Daniel Serra e Thiago Camilo estão separados por apenas quatro pontos na liderança, em uma das melhores decisões dos últimos anos. Ainda em busca do seu primeiro título, os dois paulistas de 33 anos vêm mostrando, com muito talento e intensidade, por que merecem estar na briga. A etapa gaúcha é a 10ª das 12 programadas, e o campeonato está na reta final.

Além disso, há ainda a presença de monstros do automobilismo, como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Ricardo Maurício e Max Wilson. Três gaúchos também estarão na pista: Cesar Ramos, Marcio Campos e Vitor Genz, vencedor de uma prova nesta temporada. É a promessa da sempre esperada e tradicional festa dos torcedores, com seus acampamentos, churrascos e muita diversão.

Tarumã não é o autódromo mais confortável ou moderno do Brasil. Longe disso, aliás: é difícil chegar, sempre com muito congestionamento até passar por sob o túnel da curva 1, e as arquibancadas não oferecem proteção alguma à chuva. Para os sortudos que irão nos camarotes, também há pouco espaço. Mas, na pista, tudo compensa. O espetacular desenho do traçado é sempre palco de pegas espetaculares e muita velocidade, com disputas a cada curva que mostram por que o automobilismo é um esporte tão legal.