NICOLAS ASFOURI / AFP

Em um duelo muito aguardado pelos fãs do tênis, o suíço Roger Federer, número dois do ranking mundial, derrotou o espanhol Rafael Nadal por 6-4 e 6-3, na final do Masters 1000 de Xangai. Esse é o sexto título do suíço na temporada.

Chandan KHANNA / AFP

Com o resultado, Federer acabou com a invencibilidade de 16 partidas de Nadal — incluindo as vitórias para conquistar o Aberto dos Estados Unidos e o Torneio de Pequim.

O suíço foi superior durante todo o confronto — duelo de número 38 entre os dois gigantes do tênis —, que tem um balanço de 23-15 favorável ao espanhol — Federer, no entanto, venceu os quatro jogos entre os dois em 2017.

Em uma quadra muito rápida, Federer fechou a partida em 1 hora e 12 minutos.

Esse é o título de número 94 na vitoriosa carreira do suíço. Ele conquistou, neste ano, o Aberto da Austrália e Wimbledon, além dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e agora o de Xangai, e o torneio de Halle.

Federer empatou com Ivan Lendl em número de títulos na Era Aberta (desde 1968). Agora está atrás apenas de Jimmy Connors, que tem 109 títulos.

Com a vitória, o suíço mantém a esperança de terminar o ano como o número 1 do mundo, apesar da vantagem de 1.960 pontos de Nadal no ranking.

Restam 3 mil pontos em disputa nos torneios da Basileia (500), Paris (1 mil) e Finals (1,5 mil).

Trata-se do 27º título de Federer em torneios da categoria Masters 1000. O recorde pertence a Nadal e ao sérvio Novak Djokovic, ambos com 30 troféus.