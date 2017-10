As federações da Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia vão pedir autorização da Fifa e de seus adversários, nesta segunda-feira, para utilizarem um bracelete em homenagem aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial durante jogos entre seleções em novembro.

"Com os jogos internacionais previstos para a semana do Domingo da Lembrança (segundo domingo de novembro, próximo ao dia 11, data do armistício da 1ª Guerra Mundial), a intenção das nações é solicitar a permissão ao adversário e à Fifa para vestir um bracelete com o brasão da papoila", indicaram as quatro federações britânicas em comunicado comum.