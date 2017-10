A lutadora Erica Paes desempenhou um papel importante na construção da personagem Jeiza, vivida pela atriz Paolla Oliveira na novela que bateu recordes de audiência, a Força do Querer, da Rede Globo. Esportista desde os seis meses de vida, quando teve os primeiros contatos com a natação, passou também pelo vôlei. Porém, foi aos 12 anos que se encontrou no jiu-jitsu.

— Foi uma grande honra poder participar, mostrar uma vida toda dedicada ao MMA. Foi feito com maestria e está aí o resultado. Um sucesso de audiência na televisão brasileira. Eu tinha feito Malhação em 2015. Quando surgiu o convite da Gloria Perez, desde o primeiro contato ela já tinha dito que eu faria parte da trama. Me preparei com a professora Roberta Chaves. Estudei bastante, com aulas particulares. Saí com elogios dos atores e produção — conta.